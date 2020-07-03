Глеб Никитин убежден, что "Горький fest" пройдет на самом высоком уровне Культура и отдых

Убежден, что "Горький fest" пройдет на самом высоком уровне. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в хоте тожественного открытия кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 17 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького прошла церемония открытия IV фестиваля нового российского кино "Горький fest". Участников и гостей фестиваля поприветствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, народный артист РФ, президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков и кинорежиссер, генеральный директор продюсерского центра "ЛЮКСАР", продюсер кинофестиваля "Горький fest" Оксана Михеева.



"Горький fest" проходит в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. За это время нижегородцы влюбились в фестиваль и его атмосферу. Год от года проект прогрессировал, и в этом году повышенные требования и определенные ограничения стали новым импульсом его развития: организаторы ввели онлайн-трансляции, чтобы все желающие смогли стать участниками главных событий", – подчеркнул Глеб Никитин.



"Часть конкурсных кинопоказов решили все-таки провести в традиционном формате. Фильмы участников фестиваля покажут на нашем стадионе "Нижний Новгород" в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Я убежден, что фестиваль пройдет на самом высоком уровне благодаря всем тем, кто искренне любит этот проект – организаторам, режиссерам, актерам, зрителям", – добавил глава региона.



По словам Глеба Никитина, планируется, что в 2021 году юбилейный "Горький fest" будет интегрирован в празднование 800-летия Нижнего Новгорода.



Отметим, в 2020 году фестиваль проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. "Горький fest" стал первым кинофестивалем, проведенным в России с начала пандемии. В конкурсной программе принимают участие 23 киноработы российских режиссеров. Значимыми событиями фестиваля также станут благотворительный вечер Фонда Константина Хабенского, выставка знаменитого фотохудожника Сергея Берменьева и презентация проекта мемориальной доски культовому российскому кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Справка:



ГОРЬКИЙ fest — это конкурс нового российского кино. Конкурсная программа "Встряска" по-своему уникальна и собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики.



ГОРЬКИЙ fest — это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность ознакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.



Задача ГОРЬКИЙ fest — показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.