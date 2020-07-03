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Происшествия

Водитель ВАЗа, выехав на "встречку", устроил массовое ДТП на Нижневолжской набережной

19 июля 2020 12:51  [105] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Массовое ДТП произошло 18 июля на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что на набережной столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали три человека, одного из них спасателям пришлось деблокировать из машины.

На месте происшествия произошел разлив топлива. Его смыли с проезжей части сотрудники пожарно-спасательной части.

В УГИБДД добавили, то ДТП произошло в 19:10 в районе д.1. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями KIA и Toyota.

В числе пострадавших – 21-летний водитель ВАЗа и 16-летняя пассажирка этой машины, а также 41-летний водитель KIA.

Напомним, что подобное ДТП, но со смертельным исходом, произошло 16 июля, когда 32-летний водитель автомобиля Hyundai по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящий на обочине Volkswagen.

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