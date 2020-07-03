Грозовые ливни и очень сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждет нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 19 июля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня до конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается дождь и ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики называли погоду текущей недели в Нижнем Новгороде "контрастной". Нижегородцы испытали на себе как 30-градусную жару, так и +17° с дождями и грозами.