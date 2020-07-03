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Общество

Непрерывную прогулочную зону создадут на Окской набережной по поручению Глеба Никитина

19 июля 2020 15:09  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать проект непрерывной прогулочной зоны вдоль Оки на Окской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет об участке от собора Александра Невского до метромоста.

Как сообщает пресс-служба, глава региона совершил объезд территории Канавинского района.

Первой точкой объезда стала парковка у Кафедрального собора Александра Невского и участок берегоукреплений у областного управления ГИБДД. Глеб Никитин отметил, что сейчас эти участки практически не используются горожанами.

"Пообщались с представителями всех организаций и структур, от которых зависит развитие данной территории, в частности, митрополии и главного управления МВД. Отдельные участки находятся в разной собственности, и это затрудняет их развитие. Много разных позиций, но я считаю, что их можно привести к единому варианту, который позволит сделать эту зону прогулочной для нижегородцев и гостей города", - сказал губернатор.

Он добавил, что для благоустройства сейчас необходимо согласовать некоторые юридические документы.

"Маршрут будет начинаться от благоустроенной территории собора, далее - по лестнице на нижний ярус берегоукреплений у здания ГИБДД, далее - проход под Канавинским мостом и выход на Окскую набережную", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас существует концепция благоустройства Окской набережной. Архитекторы предлагают сделать ее многоуровневой, где каждый уровень будет использоваться для определенных целей.

Губернатор также рассказал о благоустройстве территории около Ярмарки, где на старом, заброшенном участке строится новый корпус.

"Сейчас наша задача - благоустроить территорию внутри. Проект и концепция благоустройства подготовлены, будем принимать решения о финансировании", - добавил глава региона.

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