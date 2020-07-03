МЧС не исключает утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде

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Региональное ГУ МЧС РФ проверяет информацию о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что сегодня – 19 июля, жители Нижнего Новгорода жаловались на сильный запах газа, поступающий с улиц. В городе создан оперативный штаб, выясняются причины запаха газа.
В региональном ГУ МЧС сообщают, что приступили к проверке информации о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям.
Также МЧС не исключает утечек газа с газозаправочных станций, которые сейчас тоже проверяют.
В ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" уверяют, что оборудование компании работает штатно.
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