МЧС не исключает утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС РФ проверяет информацию о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что сегодня – 19 июля, жители Нижнего Новгорода жаловались на сильный запах газа, поступающий с улиц. В городе создан оперативный штаб, выясняются причины запаха газа.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что приступили к проверке информации о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям.

Также МЧС не исключает утечек газа с газозаправочных станций, которые сейчас тоже проверяют.

В ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" уверяют, что оборудование компании работает штатно.