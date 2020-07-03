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Общество

"Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована", - Глеб Никитин

20 июля 2020 09:39  [31] Общество

Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована. Соответствующее поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал в ходе объезда Канавинского района.

Губернатор поручил и.п.главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву совместно с региональным оператором "Нижэкология-НН" в ближайшее время выработать механизм, позволяющий на системной основе осуществлять вывоз крупногабаритных отходов.

Обсуждение проблемы уборки отходов прошло около контейнерной площадки между домом №35 по ул.Витебской и домом №56 по ул.Октябрьской революции.

"Площадка и территория около нее в ужасном состоянии. Все перекладывают друг на друга ответственность, а в результате здесь даже мимо проходить неприятно. Специально взял с собой в объезд представителей регионального оператора, потому что много жалоб на несвоевременный вывоз мусора поступало именно из Канавинского района", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, еще до оформления соглашения о регулярном вывозе крупногабаритных отходов региональный оператор взял на себя обязательство привести в порядок контейнерную площадку в Канавинском районе.

"Отдельное внимание компания вместе с городской администрацией уделит оборудованию контейнерных площадок. Людям не хочется разбираться, кто и за что отвечает, где чья зона ответственности. Важно просто содержать все в чистоте и порядке", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, госжилинспекция проверила график вывоза мусора на Бору после многочисленных жалоб.

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