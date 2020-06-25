Госжилинспекция проверила график вывоза мусора на Бору после многочисленных жалоб Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Госжилинспекция проверила график вывоза мусора на Бору после многочисленных жалоб. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 29 июня 2020 года специалисты побывали в поселке Неклюдово, а также в микрорайоне Красногорка.

С середины мая оттуда неоднократно поступали обращения от жителей с жалобами на несоблюдение графика вывоза мусора, переполнение контейнеров, а также на длительный невывоз крупногабаритного мусора. В рамках обследований нарушения подтвердились. В отношении регионального оператора было возбуждено 2 административных дела.

"Сегодняшний рейд показал, что ситуация в целом удовлетворительная. Мы видим, что баки на контейнерных площадках пусты. Но содержание самих мест накоплений не идеальное. Данный вопрос относится к полномочиям администрации района. В ее адрес будет вынесено предостережение. Ситуация до ее стабилизации остается на контроле Борского отдела инспекции", - рассказала заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дина Анкудимова.

Как пояснил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (АО "Управление отходами – НН"), с момента введения режима повышенной готовности в городе Бор в два раза увеличился объем образуемого мусора. Чтобы избежать переполнения контейнеров, пришлось корректировать графики вывоза мусора, на ряде контейнерных площадок вывоз отходов теперь осуществляется не один, а два раза в день.

В Госжилинспекции также напомнили, что за нарушение содержания контейнерных площадок предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц штраф достигает 8 тысяч рублей, для юридических – до 40 тысяч рублей.

Отметим, что нарушения при вывозе мусора уже были зафиксированы на Бору в феврале этого года, то есть еще до пандемии. В праздничные выходные жителем Бора в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой отходы из контейнеров для раздельного накопления и из контейнеров для несортируемых отходов сваливались в один мусоровоз.

Добавим, что крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик-Пластик" открылся в прошлом году в Нижнем Новгороде. Кроме того, три новых комплекса для обработки ТКО планируют построить в Нижегородской области: в Арзамасском, Уренском и Навашинском районах.