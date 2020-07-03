Отделение налоговой службы закрывается в Кулебаках с 1 августа Общество

Территориально-обособленное рабочее место (ТОРМ) города Кулебаки (адрес: ул. Адмирала Макарова, 2в) прекращает прием и обслуживание налогоплательщиков с 1 августа.

Как сообщили в УФНС России по Нижегородской области, жители Кулебак смогут обратиться в отделения межрайонной ИФНС России №4 (Выкса, Навашино).

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в многофункциональном центре по адресу: г. Кулебаки, ул. Циолковского, 39а. В настоящий момент в МФЦ гражданам доступно 20 услуг налоговой службы.

В налоговой службе обратили внимание, что получить большинство услуг можно в электронном виде, с помощью более 50 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, через Портал государственных услуг.

Получить консультации по вопросам налогообложения можно также по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.