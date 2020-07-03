лукойл
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2020 10:10  [108] Отделение налоговой службы закрывается в Кулебаках с 1 августа
20 июля 2020 09:51  [97] "Строительство развязки на Циолковского – это стратегически важный для региона проект", - Владимир Солдатенков
20 июля 2020 09:39  [283] "Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована", - Глеб Никитин
20 июля 2020 09:16  [108] Суд запретил работу перевозчика в Ардатовском районе
20 июля 2020 00:55  [2384] Не прекращающиеся дожди, грозы и +14° ожидают нижегородцев на текущей неделе
19 июля 2020 18:37  [617] Минэкологии фиксирует снижение концентрации запаха газа на территории Нижнего Новгорода
19 июля 2020 15:54  [351] Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку
19 июля 2020 15:32  [369] "Развязка на Циолковского позволит родителям без проблем привозить детей в школу", - Маргарита Банникова
19 июля 2020 15:09  [835] Непрерывную прогулочную зону создадут на Окской набережной по поручению Глеба Никитина
19 июля 2020 14:22  [338] Этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдет в Нижегородской области в сентябре
Общество

Отделение налоговой службы закрывается в Кулебаках с 1 августа

20 июля 2020 10:10  [108] Общество

Территориально-обособленное рабочее место (ТОРМ) города Кулебаки (адрес: ул. Адмирала Макарова, 2в) прекращает прием и обслуживание налогоплательщиков с 1 августа.

Как сообщили в УФНС России по Нижегородской области, жители Кулебак смогут обратиться в отделения межрайонной ИФНС России №4 (Выкса, Навашино).

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в многофункциональном центре по адресу: г. Кулебаки, ул. Циолковского, 39а. В настоящий момент в МФЦ гражданам доступно 20 услуг налоговой службы.

В налоговой службе обратили внимание, что получить большинство услуг можно в электронном виде, с помощью более 50 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, через Портал государственных услуг.

Получить консультации по вопросам налогообложения можно также по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph