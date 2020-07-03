Подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке может быть причастен к другому эпизоду с 13-летней девочкой Происшествия

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

Подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке может быть причастен к другому эпизоду, связанному с 13-летней девочкой. Об этом в эксклюзивном интервью телекомпании "Волга" заявил руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин.



Напомним, что 34-летний мужчина арестован. По версии следствия, 11 июля этого года он встретился со знакомой девушкой на Малышевских гривах в Автозаводском районе. В ходе ссоры он задушил девушку, а ее тело утопил в водоеме. Добавим, что на голове у нее был полиэтиленовый пакет.

Также стало известно, что он женат, у него двое детей.

Отметим, что именно этот мужчина 13 июля сообщил правоохранителям об обнаружении тела в водоеме.

Айрат Ахметшин рассказал о том, что расследование убийства 21-летней девушки на озере ведёт к раскрытию ещё одного тяжкого преступления, совершенного 11 лет назад. Речь идёт о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

"Когда мы полностью начали обрабатывать дело данного гражданина, он у нас вылез по преступлению 11-летней давности. Речь идёт об уголовном деле 2009 года, когда насильственные действия сексуального характера были совершены в заброшенном доме в отношении 13-летней жительницы Нижнего Новгорода. Преступление оставалось нераскрытым в течение 11 лет, но теперь нынешний обвиняемый совпал у нас по выделенному ДНК-профилю. Он не признался, но у нас доказательства неоспоримые. По большому счёту, помимо того, что у нас совпал уже ДНК-профиль, есть ещё и другие моменты, о которых сейчас забегать вперёд не буду, это тайна следствия", - сообщил Айрат Ахметшин, отвечая на вопросы Александра Резонтова.

Айрат Ахметшин также отметил, что такое преступление имеет срок давности, но 15 лет не прошло.

"Мы предъявим ему обвинение в совершении данного преступления. Деваться ему некуда — доказательства налицо", - сказал руководитель регионального СУ СК.

Кроме того, он выразил слова благодарности журналистскому сообществу. Как сообщил Айрат Ахметшин, оперативно опознать труп убитой и задержать обвиняемого помогли отклики нижегородцев на телевизионные репортажи и публикации в соцсетях: убитую девушку опознали по кулончику и по шраму на лице.