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Политика

Эксперт-клуб ФоРГО проведет дискуссию по теме выборов в Думу Нижнего Новгорода

20 июля 2020 15:18  [55] Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества совместно с партнерами возобновляет работу Эксперт-клуба, которая была приостановлена в связи с введением ограничительных мер, вызванных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала.

Тема первой после перерыва дискуссии связана с предстоящим в сентябре Единым днем голосования и звучит следующим образом: "Основные сценарии выборов в Городскую думу Нижнего Новгорода VII созыва".

Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:

- перспективы законодательной деятельности МСУ в контексте конституционных трансформаций 2020 года

- власть, бизнес, общество: актуальный запрос на образ Городской думы.

- цели и мотивы участников избирательного процесса и протестный потенциал Нижегородских выборов 2020 года.

В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты – политологи и социологи, журналисты, представители институтов власти и общественных организаций.

Заседание Эксперт-клуба пройдет 22 июля 2020 года, в 11:00, в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1).

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.

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