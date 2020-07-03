Ученые ННГУ разработали систему дистанционного контроля за состоянием растений Общество

Фото: ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского разработали систему дистанционного контроля за состоянием растений. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Речь идет об измерительной системе, основу которой составляют две цифровые камеры, оборудованные светофильтрами. Она работает в импульсном режиме, что минимизирует влияние фонового освещения.

Система может выявлять засушливые участки земли, определять недостающие растениям компоненты и развитие болезней на начальных стадиях. По планам ученых она будет внедрена в работу агропромышленных предприятий и сельскохозяйственных структур.

Отмечается, что эту систему можно применять и на больших открытых пространствах, и в закрытых, например, в теплицах.

"Разработанный метод позволяет продиагностировать стрессовый фотосинтетический ответ растений на действие неблагоприятных факторов. Уникальность предложенного метода заключается в том, что он выявляет проблемы на ранних стадиях до того, когда это сможет самостоятельно сделать человек", – отметил кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики Института биологии и биомедицины Владимир Сухов.

На настоящий момент готов стационарный вариант прототипа системы. В ближайшем будущем планируется создать передвижную систему.

Добавим, что проект стал победителем конкурса Российского научного фонда "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых".