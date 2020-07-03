Правительство России одобрило 329,4 млн рублей на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство России подписало распоряжение о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках федпроекта "Чистая страна". Нижегородская область в этом году получит 329,4 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Отметим, что ранее сообщалось о возможности получения средств, зарезервированных минфином России на реализацию мероприятий федерального проекта "Чистая страна" в 2020 году.



"Распоряжение о выделении средств уже подписано Правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году", - отметил Глеб Никитин.

"Мы благодарны Правительству России за это важное решение. Шуваловская свалка - один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде. Рекультивация изменит облик этой территории", - добавил губернатор.

О выделении регионам дополнительных средств на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" сообщил Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. В течение трех лет республикам Татарстан, Северная Осетия – Алания, а также Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областям направят более 3,5 млрд рублей. До конца текущего года эта сумма составит 1,1 млрд рублей.

Как будет проходить ликвидация?

Ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осуществляться посредством механического разделения свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы.

Напомним, что стоимость ликвидации Шуваловской свалки оценивается в 1,33 млрд рублей.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

СПРАВКА:

Свалка расположена на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.