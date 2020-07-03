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Общество

Около 2 млрд рублей потребовалось на рекультивацию полигона "Игумново" в Дзержинске

20 июля 2020 16:42  [80] Общество
Архивное фото

Архивное фото

Около 2 млрд рублей потребовалось на рекультивацию полигона "Игумново" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

Из общего объема средств 74% составило федеральное финансирование, еще 26% - областное.
Рекультивация свалки завершилась в мае, но из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, об этом стало известно сейчас.

Напомним, что полигон "Игумново" – это была мусорная свалка высотой 30 метров и площадью 41 гектар, где хранилось 5,5 млн кубометров мусора.

Сейчас свалка накрыта геотекстилем и газодренажным слоем матов, под которыми проходит трубопровод напорной канализации до локальных очистных сооружений.

Основные работы по рекультивации свалки были выполнены уже в 2019 году.

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