"Центр 800" и региональный минкульт запустили телеграм-канал для нижегородских креативных индустрий Культура и отдых

АНО "Центр 800" совместно с министерством культуры Нижегородской области и командой культурно-технологического кластера "Маяк" запустили телеграм-канал "Креативные индустрии Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 июля 2020 года.

Основной целью его создания станет объединение и развитие творческих индустрий региона, а также выстраивание коммуникации между государством и бизнесом.

"Объединяя в одном месте разные направления творческих индустрий, ресурс станет катализатором для партнерства, а также междисциплинарных совместных проектов внутри сферы. Как агрегатор заказов от государства и бизнеса телеграм-канал, с одной стороны, поддержит творческие индустрии, а с другой - объединит их, выстроит новые связи, создаст новые форматы сотрудничества", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Телеграм-канал будет выполнять роль информационного ресурса, где регулярно будет публиковаться информация о закупках для обеспечения государственных или муниципальных нужд в сферах творческой деятельности, а также о грантовых конкурсах. Отдельная рубрика телеграм-канала посвящена запросам к творческим индустриям от бизнеса, который зачастую нуждается в новых идеях и неординарных подходах к решению задач.

Отметим, создание телеграм-канала – это первый шаг к запуску большой онлайн-платформы творческих индустрий, идея разработки которой была предложена на онлайн-конференции с региональными представителями индустрий.

Ссылка на телеграм-канал: https://t.me/creativenn

Присоединиться к каналу может любой желающий, а чтобы предложить информацию для размещения, следует отправить письмо на почту: creativenn@nizhny800.ru

Напомним, "Нижегородское Заволжье" претендует на создание нового туристического кластера.