лукойл
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 июля 2020 11:24  [59] "Центр 800" и региональный минкульт запустили телеграм-канал для нижегородских креативных индустрий
21 июля 2020 10:57  [385] "Нижегородское Заволжье" претендует на создание нового туристического кластера
21 июля 2020 10:25  [76] "Горячая линия" по организации культурно-массовых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
20 июля 2020 14:42  [301] Раздел о 800-летии Нижнего Новгорода появился в Википедии
18 июля 2020 12:57  [447] Глеб Никитин убежден, что "Горький fest" пройдет на самом высоком уровне
17 июля 2020 21:03  [811] Алексей Логачев: "Каждый сезон мы должны выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы"
16 июля 2020 09:15  [486] Глеб Никитин поздравил Павловский духовой оркестр с победой во всероссийском конкурсе
15 июля 2020 17:15  [510] Четыре премьеры планируются в нижегородском ТЮЗе в первой половине сезона
15 июля 2020 16:44  [343] Нижегородский ТЮЗ в 2021-2022 годах ждет реконструкция
15 июля 2020 16:26  [2092] Летний кинотеатр откроется на нижегородском стадионе в рамках "Горький fest"
Культура и отдых

"Центр 800" и региональный минкульт запустили телеграм-канал для нижегородских креативных индустрий

21 июля 2020 11:24  [59] Культура и отдых

Фото: с сайта wikipedia.org

АНО "Центр 800" совместно с министерством культуры Нижегородской области и командой культурно-технологического кластера "Маяк" запустили телеграм-канал "Креативные индустрии Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 июля 2020 года.

Основной целью его создания станет объединение и развитие творческих индустрий региона, а также выстраивание коммуникации между государством и бизнесом.

"Объединяя в одном месте разные направления творческих индустрий, ресурс станет катализатором для партнерства, а также междисциплинарных совместных проектов внутри сферы. Как агрегатор заказов от государства и бизнеса телеграм-канал, с одной стороны, поддержит творческие индустрии, а с другой - объединит их, выстроит новые связи, создаст новые форматы сотрудничества", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Телеграм-канал будет выполнять роль информационного ресурса, где регулярно будет публиковаться информация о закупках для обеспечения государственных или муниципальных нужд в сферах творческой деятельности, а также о грантовых конкурсах. Отдельная рубрика телеграм-канала посвящена запросам к творческим индустриям от бизнеса, который зачастую нуждается в новых идеях и неординарных подходах к решению задач.

Отметим, создание телеграм-канала – это первый шаг к запуску большой онлайн-платформы творческих индустрий, идея разработки которой была предложена на онлайн-конференции с региональными представителями индустрий.

Ссылка на телеграм-канал: https://t.me/creativenn

Присоединиться к каналу может любой желающий, а чтобы предложить информацию для размещения, следует отправить письмо на почту: creativenn@nizhny800.ru

Напомним, "Нижегородское Заволжье" претендует на создание нового туристического кластера.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph