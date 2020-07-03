лукойл
Последние новости рубрики Политика
21 июля 2020 12:03  [80] "Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей", - Дмитрий Кузин
21 июля 2020 10:01  [137] "За время моей работы в Гордуме, сотням нижегородцев была оказана квалифицированная юридическая помощь", - Герман Карачевский
21 июля 2020 09:51  [115] Президент одобрил пакет законов "Единой России" о народном бюджетировании
20 июля 2020 15:18  [266] Эксперт-клуб ФоРГО проведет дискуссию по теме выборов в Думу Нижнего Новгорода
20 июля 2020 12:41  [454] "Строительства развязки на Циолковского сормовичи ждали 30 лет", - Артем Баранов
19 июля 2020 11:18  [238] "Металлургию поистине можно назвать флагманом экономики", - Евгений Лебедев
19 июля 2020 09:19  [734] "Без качественной металлургии в наше время невозможно представить нормальное развитие экономики", - Глеб Никитин
17 июля 2020 17:10  [551] Тренировки возобновились на спортплощадке по ул.Бекетова
16 июля 2020 12:12  [1370] "Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств
15 июля 2020 14:09  [638] Новые проверки АЗС пройдут в Нижегородской области в ходе проекта "Трасса"
Политика

"Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей", - Дмитрий Кузин

21 июля 2020 12:03  [80] Политика

Депутат Думы Нижнего Новгорода, член постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, секретарь КСПО ВПП "Единая Россия" Сормовского района Дмитрий Кузин прокомментировал строительство развязки на улице Циолковского.

Напомним, подрядчик определен, строительство начнется 1 августа. Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей.

"Это долгожданное событие для жителей нашего района. Я сам сормович, всю жизнь прожил в Сормове и буду с радостью пользоваться этой развязкой. Сейчас проезд по улице Циолковского очень затруднен, и если случается там оказаться в час пик, можно потерять час-два, простояв в пробках. С 1 августа подрядчик уже приступит к работам по возведению развязки. Да, это приведет к дополнительным сложностям на дорогах, но они будут временными и впоследствии с лихвой окупятся. Я уверен, что сормовичи, отнесутся к этим трудностям с пониманием, ведь это долгожданное и очень важное строительство, которое ведется в интересах жителей и избавит их от бесконечного стояния в пробках. Любые строительные работы — это всегда неудобство для тех людей, которые находятся рядом. Но при этом нужно понимать, что данная развязка — это сложное инженерное сооружение, которое требует определенного технологического цикла. Быстро такой объект возведен быть не может, так как он должен соответствовать всем критериям безопасности", - отметил Дмитрий Кузин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph