Строительство транспортной развязки на Циолковского начнется 1 августа Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Определен подрядчик для строительства многоуровневой транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, ее строительство начнется 1 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это, безусловно, долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" – центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", - сказал глава региона.

Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что финансирование по годам составит: 2020 год – 1,36 млрд рублей, 2021 год – 2,607 млрд рублей, 2022 год – 593,471 млн рублей.

Подрядчик займется реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки.

Согласно техническому заданию, строительство необходимо завершить до 25 мая 2022 года.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщали, что "всего на реализацию проекта предусмотрено 4,8 млрд рублей".

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Напомним, что уже выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

СПРАВКА:

ООО "Дорожная Строительная Компания" ("ДСК") учреждено 24 января 2003 года. Генеральный директор - Голубев Сергей Васильевич. Основным видом деятельности компании является Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Также "ДСК" работает еще по 68 направлениям. Размер уставного капитала - 10 тысяч руб.