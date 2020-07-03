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Происшествия

Полиция ищет причастных к возгораниям деревянных домов в центре Нижнего Новгорода

21 июля 2020 12:45  [1] Происшествия

Фото: Дима Четыре

Полиция ищет причастных к возгораниям деревянных домов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 21 июля 2020 года.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога).

Поводом к возбуждению уголовного дела стала серия возгораний домов по ул. Шевченко (2 дома) и по ул. Малая Ямская (2 дома) Нижегородского района, отнесенных к объектам культурного наследия региона.

В пресс-службе обратили внимание, что приказом начальника областного ГУ МВД России генерал-лейтенанта полиции Юрия Арсентьева создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли 14 наиболее опытных представителей управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и уголовного розыска городского УМВД России, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдел полиции № 5.

Напомним, в апреле-июне этого года сгорели сразу 4 деревянных дома. В частности, 27 июня произошел пожар в доме по адресу: ул.Малая Ямская, 23/19; 25 мая по адресу: ул.М.Ямская, 19. Кроме того, 28 апреля произошло еще два пожара по адресам: ул.Шевченко, 17 и ул.Шевченко, 13. Дома находятся в границах исторической территории "Большие Овраги" в Нижегородском районе.

Фото: из соцсети Facebook, Игорь Ососков, ул.Малая Ямская, 23/19
Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.Шевченко, 17 
Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.М.Ямская,19

Также, в ночь на 4 июня, горел дом по адресу: ул.Гоголя, 31. Он находится неподалеку от этих домов.

На фрагменте карты, предоставленной экспертом министерства культуры РФ Анной Давыдовой, красным маркером отмечены пострадавшие от пожара дома.

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова

Все объекты находятся в муниципальной собственности, признаны аварийными и полностью расселены.

Следственно-оперативной группой отрабатывается несколько версий событий преступления – от совершения поджогов подростками из хулиганских побуждений и случайного возгорания из-за неосторожности лиц без определённого мета жительства, до совершения поджогов с целью последующего использования земельных участков для застройки.

Если кто-то обладает более подробной информацией, об этом можно сообщить по телефону 8(831)268-25-70.

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