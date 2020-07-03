Находящийся в Балахне иностранец отработает 300 часов за фейк в соцсетях о коронавирусе Общество

Находящийся в Балахнинском районе уроженец страны Ближнего Зарубежья теперь должен отработать 300 часов за фейк в соцсетях о коронавирусе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 июля 2020 года.

Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств).

По версии следствия, 28 апреля этого года 40-летний мужчина, находясь в Балахнинском районе, опубликовал в Instagram видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России.

Ранее РИА-Новости сообщали о том, что опубликовано видео с блогером - уроженцем Таджикистана, который призывал мусульман отказаться от вакцинации.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.