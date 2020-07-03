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Происшествия

Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

21 июля 2020 13:48  [150] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы и до конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается ливень и ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики прогнозировали дожди на протяжении всей текущей недели.

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Теги:
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