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Общество

Новое оборудование поступит в пять больниц Нижегородской области

21 июля 2020 13:51  [73] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новое оборудование поступит в пять больниц Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал Глеб Никитин, оборудование поступит в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ. Всего 95 единиц оборудования.

Техника начнет поступать в медучреждения региона в конце июля-начале августа. Закупки осуществляются в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

"В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область - не исключение: оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам", - сказал Глеб Никитин.

В частности, в больницы поступят компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое. Масштабная закупка нового оборудования прежде всего поможет созданию условий для оказания качественной медпомощи на всей территории региона. Именно это – главная цель национального проекта "Здравоохранение", определенная президентом России Владимиром Путиным", - отметил Глеб Никитин.

"В начале августа мы получим ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей: электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного давления, пульсоксиметрии; рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе КТ-ангиографии. В сентябре ожидаем диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса", - рассказала главный врач городской клинической больницы №5 Надежда Сухачева.

Она добавила, что до конца июля планируется заключить контракт на закупку передвижного ультразвукового аппарата для исследования сердца и сосудов, аппарата для искусственной вентиляции легких, трех аппаратов для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью, тренажера с биологической обратной связью для восстановления равновесия и трех функциональных кроватей.

Напомним, по другому проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет закуплено 114 единиц оборудования. Ведется переоснащение трех медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным: "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер", ЦРБ Арзамаса и Павлова.

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