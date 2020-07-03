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Общество

Нижегородская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

21 июля 2020 14:56  [101] Общество

Нижегородская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РБК.

Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

Наряду с Нижегородской областью, в десятку также вошли Московская и Воронежская области, Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область.

При составлении рейтинга учитывались: оборот розничной торговли региона, доступность жилья, уровень просроченной задолженности по кредитам, индекс "белых доходов", депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, педагогами и медиками, климат.

(показатели рейтинга, фото с сайта РБК)

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