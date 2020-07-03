"Т Плюс" заменит устаревшее оборудование на Сормовской ТЭЦ Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Инвестор - ПАО "Т Плюс" (Нижегородский филиал) заменит выработавшее свой ресурс оборудование на Сормовской ТЭЦ. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев проверил, как идут работы по техническому перевооружению теплоэлектроцентрали.



На данный момент Сормовская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией 643 многоквартирных дома и порядка 100 тысяч человек.

В срок до 2023 года "Т Плюс" осуществит техническое перевооружение в рамках четырехлетней инвестиционной программы. В общей сложности компания направит на переоборудование Сормовской ТЭЦ 729 млн рублей. Сейчас на ТЭЦ проходит техническое перевооружение бойлерной установки №1. Аналогичную реконструкцию в срок до 2022 года пройдет и бойлерная установка №2.

Перевооружение должно повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей сразу трех районов: Сормовского, Московского и Канавинского.

"Замена выработавшего ресурс теплообменного оборудования поможет обеспечить надежную работу станции, а, следовательно, бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей трех районов заречной части Нижнего Новгорода, а увеличение мощности бойлерной установки создаст возможность подключения новых потребителей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

"Техническое перевооружение бойлерной установки, которое сегодня проходит на ТЭЦ и завершится, согласно планам коллег ПАО "Т Плюс", в третьем квартале текущего года, позволит увеличить суммарную тепловую мощность бойлерной на 25 Гкал/час. Для нас как для муниципалитета это означает, во-первых, повышение надёжности одного из центральных в городе источников теплоснабжения и во-вторых, возможность подключения новых потребителей в динамично развивающихся районах заречной части города", – подчеркнул Юрий Шалабаев.



СПРАВКА:

Всего на 2020 год в рамках инвестпрограммы запланировано выполнение работ на сумму около 213 млн рублей. В число наиболее крупных проектов входят также техническое перевооружение аккумуляторного бака №4, питательного трубопровода от питательных электронасосов №1 и №2 до котла №1, замена водяного экономайзера котлоагрегата №2.

Ранее сообщалось, что тепловые нагрузки пяти котельных в Нижнем Новгороде переведены на Сормовскую ТЭЦ. Переключение повысит эффективность работы системы теплоснабжения города, а также станции, кроме того, улучшит экологическую обстановку в прилегающих районах за счет прекращения работы источников, отметили в пресс-службе Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".