Десять лесных пожаров произошло в Нижегородской области с начала сезона Общество

Десять лесных пожаров произошло в Нижегородской области с начала сезона. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу 21 июля 2020 года.



Вниманию депутатов была представлена информация о принимаемых мерах безопасности. По состоянию на 13 июля возникло 10 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 4,44 га.

По одному пожару возбуждено уголовное дело, по семи пожарам материалы находятся на рассмотрении.

Ущерб, причиненный лесными пожарами, составляет 437 тысяч рублей, из них затраты на тушение лесных пожаров составили 89 тысяч рублей. В течение первых суток со дня обнаружения было ликвидировано 100% лесных пожаров. Крупных лесных пожаров допущено не было.

Наземное обнаружение осуществляется с 65 пожарно-наблюдательных вышек, дистанционный видеомониторинг осуществляется с помощью 91 видеокамеры на территории 41 района. В целом с применением видеомониторинга, с момента ввода системы в эксплуатацию, было обнаружено 80 % лесных пожаров. Также в распоряжении есть два самолёта малой авиации.

В целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах было проведено более 4,5 тысяч рейдов. Общая сумма взысканных штрафов составила 2,9 млн рублей.

"Обеспечение противопожарной безопасности – одно из важнейших направлений совместной работы органов власти и граждан. Только вместе мы можем противостоять опасной угрозе. Стоит отметить, что в Нижегородской области эта работа ведется на высоком уровне, что необходимо сохранять и впредь", - сказал председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Напомним, лесопожарная станция III типа открылась в Уренском районе в июле этого года. Они открываются там, где риск возникновения лесных пожаров выше всего.