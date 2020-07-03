Школьницу ранили из "воздушки" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Facebook, Алексей Никонов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские полицейские проводят проверку по факту ранения школьницы из "воздушки" в Автозаводском районе 19 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщил дядя пострадавшей ученицы Алексей Никонов в соцсети Facebook, 16-летняя девушка ехала на велосипеде в районе станции Счастливая, когда в нее попала пуля. Она была доставлена в травмпункт. Врачи подтвердили, что в нее стреляли из воздушного пистолета.

Позднее в соцсети ВКонтакте он написал, что нашелся свидетель, который видел, как в девушку выстрелили с балкона. Предположительно, это были несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что отсутствие у нижегородца медицинской маски привело к стрельбе в Кстове.