МФЦ Дзержинска перестроили во избежание очередей Общество

МФЦ Дзержинска перестроили во избежание очередей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, были приняты меры в связи с образовавшейся 3 июля очередью перед зданием многофункционального центра.

Проверкой выявлено, что МФЦ не принял организационных мер, направленных на недопущение массового скопления людей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим прокуратурой Дзержинска главе администрации города внесено представление об устранении выявленных нарушений, по требованию прокуратуры полицией в отношении директора Центра составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В настоящее время работа Центра перестроена.