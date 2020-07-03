МФЦ Дзержинска перестроили во избежание очередей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, были приняты меры в связи с образовавшейся 3 июля очередью перед зданием многофункционального центра.
Проверкой выявлено, что МФЦ не принял организационных мер, направленных на недопущение массового скопления людей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В связи с этим прокуратурой Дзержинска главе администрации города внесено представление об устранении выявленных нарушений, по требованию прокуратуры полицией в отношении директора Центра составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
В настоящее время работа Центра перестроена.
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