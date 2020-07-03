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Происшествия

Нижегородец поверил мошенникам 28 раз и перевел более 1 млн рублей

22 июля 2020 12:19  [78] Происшествия

Нижегородец поверил мошенникам 28 раз и перевел более 1 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, были перечислены 1 млн 325 тысяч рублей на 28 мобильных номеров, предоставленных якобы сотрудниками банка.

Со слов жителя Советского района, в течение нескольких дней ему на мобильный телефон поступали звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками банка. В разговоре они сообщали собеседнику, что по его счету происходят сомнительные операции и для устранения возникшей проблемы ему необходимо перевести все деньги на резервные счета.

Поверив, встревоженный нижегородец в течение трех дней снимал в отделении банка разные суммы и переводил их на мобильные номера, которые диктовали злоумышленники. Они также сообщили, чтоб мужчина ожидал звонка из полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Так и не получив звонка от полицейских, нижегородец понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. 

Напомним, другой мошенник продавал копии старинных монет.

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