Речной причал Нижнего Новгорода планируется обновить для развития туризма

Фото: НИА Нижний Новгород

Речной причал Нижнего Новгорода планируется обновить для развития туризма. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой в Москве.

В ходе встречи прошло обсуждение развития круизного туризма в регионе, редевелопмента исторической части Нижнего Новгорода, подготовки к 800-летию города и ряда других вопросов.

Глеб Никитин рассказал, что в 2021 году Нижний Новгород будет праздновать 800-летие и это событие помогло бы "перезагрузить туристическую отрасль и привлечь в регион как можно больше гостей".

"Туристическая отрасль в этом году оказалась в крайне тяжелом состоянии. Мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы поддержать тех, кто работает в данной сфере. Вместе с тем для развития отрасли появляются новые возможности, например, растет спрос на путешествия по России. Нижегородская область является одним из самых перспективных в стране регионов для развития внутреннего туризма", - пояснил глава региона.

Зарина Догузова, в свою очередь, сказала, что развитие речного внутреннего туризма является одним из приоритетов Федерального агентства по туризму, а реки Ока и Волга — это одни из ключевых маршрутов.

Комментируя планы Нижегородской области по развитию причальной инфраструктуры, она напомнила, что этому направлению долгое время не уделялось должного внимания, что сказывается на стоимости и качестве таких услуг.

"Наша задача – помочь регионам и представителям отрасли сформировать интересные и доступные предложения. Нижегородская область - один из важнейших регионов для развития данного направления", - добавила Зарина Догузова.

Губернатор Нижегородской области рассказал о проектах, которые можно было бы реализовать совместно с Ростуризмом. Один из них - создание круизного кластера "Ока - Волга". На данный момент из 14 существующих круизных центров области суда круизного и малого флота способны принимать только пять городов. Привлечь новых туристов могло бы масштабное обновление причальной инфраструктуры.

"Глобальная цель – почти двукратное увеличение круизного туристического потока – с 75 тысяч человек в 2019-м году до 137 тысяч в 2024 году. Для этого необходимо модернизировать причальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Чкаловска, Дзержинска и Балахны", - сказал Глеб Никитин.

Еще одной из главных тем встречи стала реализация пилотного проекта "Редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода. Район Започаинье".

В рамках проекта разработан мастер-план восстановления и развития исторической территории - прилегающего к Нижегородскому кремлю района Започаинье общей площадью более 140 га. Мастер-план предусматривает развитие 225 объектов культурного наследия, формирование новых пешеходных маршрутов, модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры. Напомним, что Глеб Никитин поручил представить итоговую версию мастер-плана по развитию Започаинья до конца сентября 2020 года.

Зарина Догузова сказала, что Нижегородский проект по развитию исторического центра является одним из самых проработанных и перспективных в стране.