Следователи ищут стрелявшего по прохожим из "воздушки" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи ищут стрелявшего по прохожим из "воздушки" в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по региону 22 июля 2020 года, организована доследственная проверка.

Накануне стало известно, что школьницу ранили из "воздушки". Дядя пострадавшей ученицы Алексей Никонов в соцсети Facebook рассказал, что 16-летняя девушка ехала на велосипеде в районе станции Счастливая, когда в нее попала пуля. Девушка была доставлена в травмпункт. Врачи подтвердили, что в нее стреляли из воздушного пистолета.

Позднее в соцсети ВКонтакте он написал, что нашелся свидетель, который видел, как в девушку выстрелили с балкона. Предположительно, это были несовершеннолетние.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.