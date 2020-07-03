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Следователи ищут стрелявшего по прохожим из "воздушки" в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по региону 22 июля 2020 года, организована доследственная проверка.
Накануне стало известно, что школьницу ранили из "воздушки". Дядя пострадавшей ученицы Алексей Никонов в соцсети Facebook рассказал, что 16-летняя девушка ехала на велосипеде в районе станции Счастливая, когда в нее попала пуля. Девушка была доставлена в травмпункт. Врачи подтвердили, что в нее стреляли из воздушного пистолета.
Позднее в соцсети ВКонтакте он написал, что нашелся свидетель, который видел, как в девушку выстрелили с балкона. Предположительно, это были несовершеннолетние.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
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