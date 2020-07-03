Нижегородская область получит от федерации 316 млн рублей на строительную программу Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область в 2020 году получит из резервного фонда правительства РФ 316 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, дополнительные средства будут направлены на достройку детского сада в Сормовском районе Нижнего Новгорода и на подключение к инженерным сетям земельных участков, которые выделят многодетным семьям в Павлове.

"Всего субсидии получат 20 регионов, участвующих в программе "Стимул". Очень важно, что Нижегородская область вошла в их число. Благодаря данным ассигнованиям, в частности, мы сможем ускорить темпы строительства детского сада в областном центре", - пояснил Глеб Никитин.

Возведение детского сада в ЖК "Корабли" идет в рамках федерального проекта "Жилье" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Детсад рассчитан на 290 мест и будет представлять собой трехэтажное здание с бассейном. Завершить строительные работы подрядчик должен в сентябре. Затем в детском саду начнется установка оборудования и мебели. Ввести в эксплуатацию его рассчитывают до конца года.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году по программе "Стимул" в Нижегородской области ведется строительство пяти социальных объектов в трех жилых комплексах: детский сад и школа в ЖК "Новинки Smart City", школа в ЖК "Окский берег", детсад и школа в ЖК "Анкудиновский парк".

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Реализация национального проекта стартовала в 2019 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.