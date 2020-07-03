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Происшествия

Водителю автобуса Ковернинского района грозит срок за недопустимый маневр на дороге

23 июля 2020 10:45  [44] Происшествия

Водителю автобуса Ковернинского района грозит срок за недопустимый маневр на дороге. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего водителя служебного автобуса ПАЗ. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, рано утром 24 октября 2019 года на автодороге Ковернино-Городец водитель автобуса начал разворот из правой обочины и не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю Reno. В результате, произошло столкновение. У водителя автомобиля диагностировали черепно-мозговую травму.

В рамках следствия потерпевшим заявлена компенсация морального вреда в размере 750 тысяч рублей, оплата которой должна быть произведена в определённой судом сумме юридическим лицом (собственником автобуса).

За совершение данного преступления виновному грозит до 2 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, пять человек пострадали в массовой аварии на сельской дороге в Пильнинском районе 21 июля.

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