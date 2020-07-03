Более 80 спортивных организаций Нижегородской области возобновили тренировки Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Все спортсмены постепенно возвращаются к привычному образу жизни. По состоянию на 22 июля, более 80 учреждений отрасли физической культуры и спорта возобновили тренировочный процесс с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области

"Я поручил коллегам максимально оперативно подготовить объекты спорта к восстановлению тренировочного процесса. Сейчас этот вопрос находится на контроле. Пока не на всех объектах удается возобновить занятия по некоторым видам спорта в полном объеме, но я уверен, что постепенно полноценные тренировки вернутся в нашу повседневную жизнь", – отмечает министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Так, 20 июля на свою рабочую базу - ГБПОУ "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина" - вернулись нижегородские гимнастки. В тренировках участвует по три человека, поскольку большее число занимающихся пока недопустимо, но и эта форма занятий помогает в подготовке к соревнованиям.

В училище также переехали и спортсмены высокого класса, представители сборной Нижегородской области и сборной страны по плаванию. До 15 июля они тренировались в Дзержинске, теперь же могут уделить больше времени занятиям плаванию, не тратя время на дорогу.

Исходя из расписания пловцов, за сутки потренироваться в бассейне успевают 60 спортсменов. В ближайшем будущем, по мере открытия городских и областных бассейнов, их число будет увеличиваться.

Отметим, что после подписания очередных изменений в Указ губернатора, с 14 июля спортивные организации Нижегородской области возобновили тренировочный процесс. Тогда речь шла о 71 спортивной организации. Им разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.