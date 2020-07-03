Вадим Семериков и Станислав Николаев
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Двое юношей в Сеченовском районе спасли из горящего дома двоих малышей и их мать. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел в ночь с 27 на 28 июня 2020 года в жилом доме в с. Мурзицы. На момент прибытия пожарных он горел открытым пламенем.
Увидев дом в огне, 18-летний Вадим Семериков и 17-летний Станислав Николаев разбили окна, вытащили детей, а затем вывели из огня и дыма их маму.
Сейчас в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о поощрении героев.
Ранее сообщалось, что супругов Комшиловых из Ворсмы наградили медалью за спасение женщины из горящего дома.
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