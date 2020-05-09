Супругов Комшиловых из Ворсмы наградили медалью за спасение женщины из горящего дома

Фото:
Супругов Игоря и Анну Комшиловых из Ворсмы наградили медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В сентябре 2019 года они спасли пожилую женщину из горящего деревянного дома. На момент прибытия пожарных, людей в доме уже не было.
"Со слов очевидцев стало ясно, что во время пожара к дому подбежала молодая супружеская пара (27 и 28 лет), и через окно спасла пожилую женщину – собственницу дома", - отметили в региональном ГУ МЧС.
Награды героям вручил начальник Павловского пожарно-спасательного гарнизона полковником внутренней службы Павел Игоревич Зайцев.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+