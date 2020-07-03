Ключевым фактором при решении экологических проблем должно быть их влияние на здоровье людей, - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является.

Как сообщает пресс-служба губернатора, заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

С приветственным словом к участникам обратился помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин.

"На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент отдельно выделил тему экологии и напомнил, что ранее поставленные задачи были достигнуты. Указом президента поручено сформировать единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Знаю, что рабочая группа много трудилась над основными вопросами и готова представить свои предложения в данном направлении", - сказал Игорь Левитин.

"Перед нами стоит очень важная и масштабная задача переформатировать программу национального проекта "Экология", увязать ее с Указом президента и при необходимости скорректировать так, чтобы обеспечить наиболее эффективное достижение национальных целей в указанные сроки", - добавил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Мы с вами уже проделали многое для подготовки доклада рабочей группы, который станет основой для наших предложений по корректировке нацпроекта. Также президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение рабочим группам подготовить предложения по уточнению показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов. Соответственно, от нас с вами ждут конкретные цифры по показателю "Качество окружающей среды", которые, с одной стороны, достижимы, с другой – будут содержать в себе элемент мотивации и стремления к общим национальным целям", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в Указе президента обозначены три основные экологические цели:

- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

"Отдельно хочу остановиться на увязке мероприятий национального проекта "Экология" с их влиянием на здоровье людей. Приоритет при выборе проектов должен осуществляться с учетом текущего вреда здоровью людей и ожидаемых эффектов. В качестве примера можно привести федеральный проект "Чистый воздух", который, совершенно очевидно, надо реализовывать не в 12 городах, 6 из которых не характеризуются высоким или очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, а, в соответствии с данными Минприроды, в 44 населенных пунктах. При более детальном анализе последствий выбросов загрязняющих веществ для здоровья жителей, с учетом лимита бюджетных средств, можно определить перечень населенных пунктов, в которых, например, наиболее остро стоит вопрос с онкологическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, и рассматривать такие города как приоритетные. Главное – создание комфортной среды для жизни", - добавил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, до 15 августа регионы страны могут направить свои первоочередные предложения по корректировке нацпроекта "Экология".

"Считаю правильным закрепить в нацпроекте "Экология" принцип, о котором сказал Глеб Никитин, - не привязываться к уже реализуемым проектам или конкретным территориям, а учитывать актуальность проблемы для жителей и готовность регионов к решению экологических задач", - сказал в свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис.