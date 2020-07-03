Шуховскую башню в Дзержинске покрасили и оснастили светодиодами Общество

Фото: Россети Центр и Приволжье

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шуховскую башню в Дзержинске покрасили и оснастили светодиодами. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Центр и Приволжье".

В настоящее время работы по реконструкции находятся на завершающей стадии.

Была произведена окраска всей поверхности башни. В настоящее время проводятся работы по берегоукреплению и благоустройству территории, на башне ведется монтаж более 23 тысяч диодов светотехнической системы, которая обеспечит подсветку конструкции в различных динамических режимах работы.

"После завершения реконструкции, памятник будет открыт для посещения всех желающих, и может стать новой туристической точкой для нижегородцев и гостей региона", - сказал директор компании Вячеслав Горев в ходе выездного совещания с главой администрации Дзержинска Игорем Носковым 22 июля.

Администрация города Дзержинска планирует дальнейшее развитие инфраструктуры Шуховской башни – строительство дороги, обустройство пляжа и других социальных объектов.

Реализация проекта приурочена к 100-летию ГОЭЛРО и 90-летию города Дзержинска.

СПРАВКА:

128-метровая башня - уникальный архитектурный гиперболоид, который служил опорой переходу линий электропередачи через реку Оку около Дзержинска. Опора построена русским и советским архитектором Владимиром Шуховым по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве. Башня была возведена в рамках реализации плана ГОЭЛРО в 1927-1929 годах.