СК проверяет информацию о том, что подросток избивает сверстников на камеру в Арзамасе

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проверяет информацию о подростке из Арзамаса, который избивает мальчиков, младше себя возрастом, записывает это на видео и выкладывает в интернет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, подростку 14 лет, его жертвам – около 10 лет.
Ранее мать одного из пострадавших мальчиков написала об этом в соцсети ВКонтакте. Она рассказала, что подросток вымогает у детей деньги, и, если те не приносят их ему, избивает.
"Если нет денег, значит получай...", - цитирует она хулигана.
Ранее сообщалось, что нижегородские следователи выясняют обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила своего сверстника во дворе одного из домов Сарова.
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