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Происшествия

СК проверяет информацию о том, что подросток избивает сверстников на камеру в Арзамасе

23 июля 2020 15:13  [51] Происшествия

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проверяет информацию о подростке из Арзамаса, который избивает мальчиков, младше себя возрастом, записывает это на видео и выкладывает в интернет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, подростку 14 лет, его жертвам – около 10 лет.

Ранее мать одного из пострадавших мальчиков написала об этом в соцсети ВКонтакте. Она рассказала, что подросток вымогает у детей деньги, и, если те не приносят их ему, избивает.

"Если нет денег, значит получай...", - цитирует она хулигана.

Ранее сообщалось, что нижегородские следователи выясняют обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила своего сверстника во дворе одного из домов Сарова. 

(видео из соцсети ВКонтакте Весь Арзамас Песочница)
 

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