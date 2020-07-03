"На время строительства развязки на Циолковского будут организованы схемы альтернативного проезда", - Николай Шумилков Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор Сормовской домоуправляющей компании Николай Михайлович Шумилков прокомментировал строительство транспортной развязки на улице Циолковского, которое начнется 1 августа. Уже начали сносить незаконные гаражи для строительства объездной временной дороги, которая пройдет от улицы Станиславского до улицы Новосоветской. Строительство должно завершиться в 2022 году.

"На время проведения работ будут организованы схемы альтернативного проезда. Мы предложили сделать временный переезд на улице Новосоветской - в этом случае возрастут нагрузки на улицу Федосеенко, на объездную, но другого не дано. Кстати, железнодорожный переезд на улице Федосеенко в скором времени будет отремонтирован, в августе должны уже завершить.

Нижегородцам необходимо выбирать пути объезда и продумывать маршруты заранее. Через военный городок можно ездить, дорога там сейчас хорошая, отремонтированная. Тем, кто хочет добраться до Балахны, можно выезжать из Нижнего через Московское шоссе. А жителям 7-го микрорайона придется какое-то время потерпеть.

Вопрос строительства развязки – одна из самых актуальных для сормовичей проблем уже много лет. И хорошо, что решение этого вопроса находится на личном контроле губернатора Глеба Никитина. Я считаю, что это настоящая победа для жителей Сормовского района!" – считает Николай Шумилков.