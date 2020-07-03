Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на Циолковского Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на ул.Циолковского. Об этом сообщила администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.



Металлические гаражи, самовольно установленные в 80-90-х годах прошлого века, демонтируют на улице Новосоветской. Всего 56 построек. Их сносят для строительства объездной временной дороги, которая пройдет от улицы Станиславского до улицы Новосоветской.

Гаражи почти вплотную примыкают к железнодорожным путям, многие из них уже заброшены и стоят открытыми, отметили в администрации.

В прошлом году было демонтировано 235 гаражей на улицах Исполкома, Гаугеля, Песочной. В этом году работы по ликвидации незаконно возведенных построек будут продолжены. Планируется убрать около 350 металлических гаражей. В соответствии с правилами, сначала владельцев построек просят убрать их самостоятельно.

"Мы выявляем массив металлических гаражей, вывешиваем на каждый гараж уведомление о добровольном сносе в течение 10 дней. Если владелец не выявляется, вскрываем гаражи, описываем ценное имущество и отвозим на площадку временного хранения, где хозяин может его забрать в течение полугода, заплатив затраченные на демонтаж средства в бюджет города", – сообщила главный специалист администрации Сормовского района Наталья Потаева.

Напомним, подрядчик определен, строительство виадука начнется 1 августа. Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей. Добавим, что выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

По словам первого заместителя главы города Дмитрия Сивохина, новый транспортный узел охватит сразу несколько улиц: Культуры, Циолковского, Светлоярскую. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда.

"Я благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он принял решение о строительстве этого виадука. После постройки многоуровневой развязки качество жизни в Седьмом микрорайоне изменится в лучшую сторону. Хочу попросить у сормовичей: мы со своей стороны сделаем всё возможное для того, чтобы неудобства были минимальными, а вы, пожалуйста, немного потерпите!" – обратился к жителям Сормовского района Дмитрий Сивохин.