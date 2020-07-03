лукойл
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2020 13:48  [352] Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на Циолковского
23 июля 2020 12:44  [89] Двое юношей в Сеченовском районе спасли из горящего дома двоих малышей и их мать
23 июля 2020 12:15  [200] Власти раскрыли данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
23 июля 2020 12:05  [123] Работники "Шахунского ПАП" жалуются на долги по зарплате
23 июля 2020 09:44  [334] Опубликованы данные о предварительной кадастровой стоимости любого объекта в Нижегородской области
23 июля 2020 08:51  [443] Курение электронных сигарет и кальянов запретили в общественных местах
22 июля 2020 19:14  [1824] Нижний сегодня: главные события дня
22 июля 2020 18:41  [221] Нижегородские школы на 100% готовы к организации питания обучающихся
22 июля 2020 17:04  [386] Двухэтажный экскурсионный автобус начал курсировать по Нижнему Новгороду
22 июля 2020 16:37  [723] Число "горячих линий" по трудоустройству увеличилось в несколько раз в Нижегородской области
Общество

Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на Циолковского

23 июля 2020 13:48  [352] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на ул.Циолковского. Об этом сообщила администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.

Металлические гаражи, самовольно установленные в 80-90-х годах прошлого века, демонтируют на улице Новосоветской. Всего 56 построек. Их сносят для строительства объездной временной дороги, которая пройдет от улицы Станиславского до улицы Новосоветской.

Гаражи почти вплотную примыкают к железнодорожным путям, многие из них уже заброшены и стоят открытыми, отметили в администрации. 

В прошлом году было демонтировано 235 гаражей на улицах Исполкома, Гаугеля, Песочной. В этом году работы по ликвидации незаконно возведенных построек будут продолжены. Планируется убрать около 350 металлических гаражей. В соответствии с правилами, сначала владельцев построек просят убрать их самостоятельно.

"Мы выявляем массив металлических гаражей, вывешиваем на каждый гараж уведомление о добровольном сносе в течение 10 дней. Если владелец не выявляется, вскрываем гаражи, описываем ценное имущество и отвозим на площадку временного хранения, где хозяин может его забрать в течение полугода, заплатив затраченные на демонтаж средства в бюджет города", – сообщила главный специалист администрации Сормовского района Наталья Потаева.

Напомним, подрядчик определен, строительство виадука начнется 1 августа. Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей. Добавим, что выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

По словам первого заместителя главы города Дмитрия Сивохина, новый транспортный узел охватит сразу несколько улиц: Культуры, Циолковского, Светлоярскую. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. 

благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он принял решение о строительстве этого виадука. После постройки многоуровневой развязки качество жизни в Седьмом микрорайоне изменится в лучшую сторону. Хочу попросить у сормовичей: мы со своей стороны сделаем всё возможное для того, чтобы неудобства были минимальными, а вы, пожалуйста, немного потерпите!" – обратился к жителям Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph