Бывший завод Колчина-Курбатова в Нижнем Новгороде готовят к реставрации Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Бывший завод Колчина-Курбатова по ул. Красная Слобода в Нижнем Новгороде отреставрируют. В ходе повторной проверки с участием министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова 23 июля 2020 года стало известно, что собственник объекта начал подготовку к реставрации. Работы планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода.

В комплексе зданий располагаются несколько ресторанов, автомастерских и деревообрабатывающий цех. Некоторые строения бывшего завода являются объектами культурного наследия (ОКН).

Напомним, нижегородское минимущества пыталось побудить собственника "Красной Слободы" привести территорию в порядок в ноябре прошлого года.



Проверка показала нарушения в эксплуатации. Состояние зданий и коммуникаций было неудовлетворительным. Сергей Баринов тогда подчеркнул, что если территория будет оставаться в ненадлежащем состоянии, министерство будет вынуждено расторгнуть договор аренды на земельный участок и изъять ОКН. После ноябрьской проверки собственник начал подготовку к реставрации объектов.

С марта 2020 года готовится проект на реставрацию трех ОКН: "Здание правления завода Курбатова, на котором был организован первый марксистский кружок в Нижнем Новгороде" (ул. Красная Слобода, 9, литера А), "Комплекс судостроительного завода И.С. Колчина - У.С. Курбатова, 2. Служебное здание" (ул. Красная Слобода, 9, литера А1, часть литера А), "Комплекс механического завода Курбатова, 1. Служебное здание" (ул. Красная Слобода, 9, литера А3).

После завершения проектных работ и прохождения государственной историко-культурной экспертизы стартует реставрация, предварительно – в 3 квартале 2020 года. В июле 2020 года начат ремонт фасадов объектов, не являющихся ОКН. Необходимый объем инвестиций для реставрации всех объектов, расположенных на земельном участке, составляет около 50 млн рублей.

"По поручению губернатора Глеба Никитина мы реализуем новый подход в работе с собственниками заброшенных зданий и территорий, представляющих историческую ценность. Нормативная база, которая обязывает и мотивирует инвесторов заниматься объектами, находящимися в ненадлежащем состоянии, нами сформирована. Рассчитываем, что данная территория, находящаяся в центре Нижнего Новгорода и потенциально привлекательная для туристов, будет приведена в порядок к 800-летию областного центра. Собственник обещает завершить все, скажем так, декоративные работы, включая реставрацию внешнего облика объектов внутреннего двора, в 2021 году. Следующий шаг – создание здесь креативного кластера", - отметил Сергей Баринов.

С учетом современных технологий собственник предполагает не приостанавливать производство работ в зимний период.



СПРАВКА:

Строительство "механического заведения с судостроительной верфью" началось в 1857 году. Славу заводу принес выдающийся нижегородский механик Василий Калашников. В 1872 году 22-летний инженер построил первую высокоэкономичную паровую машину с двойным расширением пара, опередив благодаря этому ведущие судостроительные предприятия мира на 10-15 лет. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года "за широкое развитие постройки пароходных машин и котлов и за постоянное их усовершенствование" завод был отмечен высшей наградой – правом изображения государственного герба.