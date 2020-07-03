Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств — ЕР о приоритетах работы Политика

Фото: Пресс-служба Единой России

Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции "Единой России" в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.

"Направление, темп работы нам всем был задан президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавший внесение поправок в Конституцию", - сказал он.

За полгода "Единая Россия" предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.

"Нами разработан соответствующий законопроект, который мы рассчитываем доработать, в том числе с участием банковского сообщества. Смысл доработки в том, что человек будет вправе обратиться в налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один счет, на котором ему будет сохраняться в течение месяца минимальный размер оплаты труда. Все остальные средства могут подлежать списанию", — заявил Андрей Исаев.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и Правительства. Его основная задача — защитить права работников на "удаленке". Проще говоря — закрепить их законодательно, потому что до сих пор в Трудовом кодексе они не прописаны. Кроме того, "Единая Россия" готовит уже второй пакет поправок в ТК — по мотивам изменений в Конституцию.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы. "Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают. Это законодательство тоже было принято. На самом деле, это показало, что очень многие запреты и ограничения можно смело уже снимать. Думаю, многие из них на основании этого опыта станут постоянными", — заявил он.

Уже в осеннюю сессию "Единая Россия" намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

"Недопустима ситуация, когда большие, богатые регионы фактически "высасывают" работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) за счет того, что в них кратно большие оклады, чем в регионах-реципиентах, расположенных рядом", — заявил Андрей Исаев.

Также депутаты фракции "Единой России" планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников – их предлагают дисквалифицировать на срок до года или до двух лет при повторном нарушении, а также штрафовать за некорректное поведение в отношении граждан.

Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.

"Мы приняли закон, позволяющий правительству при возникновении чрезвычайных ситуаций или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия", - напомнил Сергей Неверов.

Ранее он сообщал, что единороссы ждут от правительства положительный отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов отметил, что эти несколько месяцев показали умение работать в команде депутатов всех уровней. "Было как минимум два исторических решения, принятых, в том числе, и благодаря активной позиции нижегородской фракции "Единой России". Во-первых, это обновление Конституции. Это более 200 поправок, каждую из которых было важно разъяснить, проработать и обсудить на местах. Здесь рождалась конкретика, которая в непростых дискуссиях в рабочей группе формировалась в конкретные предложения. Во-вторых, не менее важным событием стало присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Именно нижегородские единороссы инициировали сбор подписей в поддержку этой инициативы, которая в конечном итоге была поддержана Президентом", - поделился свои мнением Артем Кавинов.

Он также напомнил, что нижегородские депутаты одними из первых отреагировали на задачи, обозначенные президентом в обращении к Федеральному Собранию: работали над законопроектом о бесплатном горячем питании школьников, включились в мониторинг программы по строительству и ремонту школ и детских садов в регионе.

"Точно также практически все законодательные решения, принимавшиеся российским парламентом в сложный период пандемии, были четко скоординированы с региональными законодателями. Здесь нужна была оперативность и в то же время точность, актуальность принятия решений для конкретных территорий. Потому что все эти решения должны были стать ответами на запросы из регионов, из муниципалитетов. Те же изменения бюджетного планирования требовалось принимать немедленно. И, конечно, возникали вопросы регулирования отдельных тем. Например, трудового законодательства для тех, кто перешел на "удаленку". Так появился законопроект, который уже принят в первом чтении в Думе. Он был инициирован именно единороссами и прошел обсуждение в нижегородских "первичках". Это позволило нам доработать его и выйти на обсуждение в российский парламент с четким пониманием актуальности инициативы", - рассказал Кавинов.