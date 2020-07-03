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Происшествия

Случаи наезда на велосипедистов участились в Нижегородской области

24 июля 2020 09:11  [64] Происшествия

Фото: "Стражи родины"

Случаи наезда на велосипедистов участились в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Только за сутки, 23 июля, произошло сразу 4 ДТП.

В Кулебакском районе водитель 1962 г.р. (стаж 39 лет) автомобиля Hyundai Tucson сбил велосипедиста, движущегося по краю проезжей части в попутном направлении. В результате, 16-летний юноша погиб.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на ул. Кузбасской водитель 1985 г.р. (стаж 19 лет), управляя автомобилем Купава-673100 с прицепом, совершил наезд на велосипедиста, который при повороте направо не занял соответствующее правое положение. 33-летний мужчина погиб. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Московском районе Нижнего Новгорода на ул. Народной водитель 1971г.р. (стаж 23 года) на автомобиле Kia наехал на велосипедиста, пересекающего проезжую часть перед близко идущим транспортом. Пострадала 30-летняя женщина.

В Ваче на ул. Садовой водитель 1980 г.р. (стаж 6 лет), управляя Газелью, совершил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть. Пострадал 11-летний мальчик. Диагноз: ушиб рук, перелом первой плюсневой кости.

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