лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
23 июля 2020 13:24  [72] Молодой мужчина на велосипеде погиб под колесами МАЗа в Нижнем Новгороде
23 июля 2020 12:57  [87] Строительная компания оштрафована за гибель рабочего при возведении ЖК "Новая Кузнечиха"
23 июля 2020 12:13  [223] Обыски проходят на крупных предприятиях Арзамаса и местном Госпожнадзоре
23 июля 2020 11:52  [252] Главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных
23 июля 2020 11:05  [125] Похититель нефти из трубопровода в Кстовском районе получил условный срок
23 июля 2020 10:45  [141] Водителю автобуса Ковернинского района грозит срок за недопустимый маневр на дороге
23 июля 2020 10:17  [128] Житель Починковского района получил 9 лет колонии за попытку убийства продавца магазина
22 июля 2020 18:30  [396] Экспертиза предполагаемого источника появления газа на улицах Нижнего Новгорода займет около двух недель
22 июля 2020 17:40  [441] Деятельность нескольких крупных наркоторговцев пресекли в Нижегородской области
22 июля 2020 16:11  [363] Женщина с ребенком отравились газом в Нижнем Новгороде
Происшествия

Молодой мужчина на велосипеде погиб под колесами МАЗа в Нижнем Новгороде

23 июля 2020 13:24  [72] Происшествия

Велосипедист погиб под колесами автомобиля МАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня, 23 июля около 11:30 на перекрестке ул. Кузбасская – ул. Электровозная.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на 33-летнего велосипедиста.

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph