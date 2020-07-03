Молодой мужчина на велосипеде погиб под колесами МАЗа в Нижнем Новгороде Происшествия

Велосипедист погиб под колесами автомобиля МАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло сегодня, 23 июля около 11:30 на перекрестке ул. Кузбасская – ул. Электровозная. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на 33-летнего велосипедиста. В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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