Уголовное дело возбуждено из-за пропажи поклонных крестов на озере Светлояр Происшествия

Фото: светлояр-церковь.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело из-за пропажи поклонных крестов на озере Светлояр в Воскресенском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном МВД.

"Дело рассматривается по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время ведется розыск причастных лиц", - пояснили в ведомстве.

Напомним, три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные отвернули деревянные кресты с керамическими иконами от металлической основы и увезли.

Смотритель на общественных началах православного прихода в честь Владимирской иконы Божией матери Ангелина Чеснокова считает, что это акт вандализма.

Кресты были установлены около 10 лет назад по благословению патриарха обществом поисковиков "Память" и освящены настоятелем православного прихода с. Владимирское.