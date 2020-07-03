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Происшествия

Полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок наркотиков

24 июля 2020 11:50  [132] Происшествия

Фото: управление на транспорте МВД России по ПФО

Полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок наркотиков. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО 24 июля 2020 года.

Ранее, на станции Дубравная сотрудники ППС увидели двух молодых людей, которые переходили ж/д пути в неустановленном месте.

В ходе беседы полицейские выяснили, что 21-летний и 18-летний жители Дзержинска пошли в лес, чтобы сделать закладки наркотиков. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. В лесном массиве полицейские обнаружили 35 тайников. Задержанные пояснили, что приобретали запрещенные вещества через сеть Интернет.

Проведенное исследование показало, что представленное для экспертизы вещество – это наркотическое средство "мефедрон" общей массой более 500 граммов.

В дальнейшем, в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых полицейские изъяли весы и подготовленные к расфасовке грипп-пакеты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Молодые люди арестованы.

Напомним, нижегородец получил 6 лет колонии за покушение на сбыт 6 кг наркотиков.

 

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