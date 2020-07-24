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Общество

Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской

24 июля 2020 13:09  [137] Общество

Фото: с сайта tripadvisor.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях по ул. Большой Покровской в областном центре. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

С такой просьбой к главе региона обратилась жительница Нижнего Новгорода.

"Лучше уберите с Б. Покровской пони и лошадей, стоящих там сутками и в жару, и в холод. Это нелепо и точно не для развивающегося, прогрессивного города", - написала она.

Женщина подчеркнула, что правительство должно поддерживать гуманное обращение с животными.

"Я за, уберем", - откликнулся Глеб Никитин.

Он добавил, что этой темой занимается и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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