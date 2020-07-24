"Дзержинск станет столицей российской нефтехимии", - Евгений Люлин Общество

"Дзержинск станет столицей российской нефтехимии", - заявил первый заместитель губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в авторской программе Романа Скуднякова "Без галстука" (ТК "Волга"). В интервью Евгений Люлин рассказал о планах развития города химиков и перспективах нефтехимической отрасли в нижегородском регионе.

"Программа к 100-летнему юбилею Дзержинска, станет по сути планом развития города на ближайшие 10 лет. Для ее реализации планируем привлекать федеральные и региональные средства, а также будем искать дополнительные источники финансирования, чтобы воплотить важные для горожан проекты в жизнь. Программа включает не только развитие экономического потенциала Дзержинска: создание единственной в регионе особой экономической зоны, привлечение дополнительных заказов на местные предприятия, но и строительство дорог, модернизацию транспорта, проекты в социальной сфере – новые школы, детсады, спортивные комплексы", - заявил Евгений Люлин.

По словам первого заместителя губернатора, частично программу развития Дзержинска уже начали реализовывать. "Например, сейчас благоустраивают городской парк, общая площадь которого более 34 гектаров. Парк должен стать символом перехода города к новому этапу развития, в результате которого Дзержинск превратится в экологичный, современный и привлекательный для туристов город", - добавил первый замглавы региона.

"Кто-то считает, что Дзержинск проблемный город, но для меня он самый перспективный. Я в этом абсолютно убежден. Еще с советских времен там строились самые современные заводы, работали лучшие научные кадры. Этот потенциал сохранился до сих пор. Убежден, что Дзержинск станет столицей российской нефтехимии" – добавил в заключение Евгений Люлин.



Авторскую программу Романа Скуднякова "Без галстука" смотрите в эфире Общественного телевидения России (ОТР) в воскресенье в 07:30. и в понедельник в 06:30.