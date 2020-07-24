"Более 130 единиц оборудования поступит в детские медучреждения Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Более 130 единиц высокотехнологичного оборудования будет закуплено в 25 детских медучреждений Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Дооснащение проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"Оборудование закупается как в крупные центральные районные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, - Лысковскую, Починковскую, Сергачскую, Городецкую, - так и в небольшие ЦРБ: Навашинскую, Первомайскую, Дивеевскую, Володарскую, Сосновскую, Балахнинскую и другие", - отметил Глеб Никитин.

Что будет закуплено?

В 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.

"Все это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи юным пациентам и будет способствовать развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ Президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы детских медучреждений", - добавил Глеб Никитин.

По словам главного врача Навашинской центральной районной больницы Светланы Тарасовой, новый цифровой рентгеновский комплекс станет первым оборудованием такого класса в ЦРБ.

"Врач-педиатр прошел профессиональную переподготовку по УЗИ-диагностике, и теперь у нас появится возможность проводить не только исследования, но и при необходимости телемедицинские консультации со специалистами областного центра. Также мы сможем использовать новый аппарат для профилактических медицинских осмотров детей", - сказала Светлана Тарасова.

Напомним, новое оборудование также поступит в пять учреждений: клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ. Всего 95 единиц оборудования.