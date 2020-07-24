Фото: с сайта vestinn.ru
Незаконную добычу песка выявили в акватории Оки. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО 24 июля 2020 года.
Сотрудники транспортной полиции зафиксировали факты добычи песка в особо крупном размере в акватории Оки на территории Владимирской и Нижегородских областей, что наносит значительный ущерб экономическим интересам государства.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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