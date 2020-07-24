Незаконную добычу песка выявили в акватории Оки Бизнес

Незаконную добычу песка выявили в акватории Оки. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО 24 июля 2020 года.

Сотрудники транспортной полиции зафиксировали факты добычи песка в особо крупном размере в акватории Оки на территории Владимирской и Нижегородских областей, что наносит значительный ущерб экономическим интересам государства.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.