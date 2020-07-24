Мемориальный дом писателя Евгения Чирикова в Нижнем Новгороде выставлен на продажу Общество

Мемориальный дом Евгения Чирикова в Нижнем Новгороде выставлен на продажу. Об этом сообщил правнук известного писателя – Михаил Чириков в соцсети Facebook. Дом является объектом культурного наследия.

Дом расположен на ул. Гоголя, 19 (литеры А, А1). Напомним, в декабре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление правительства об утверждении охранной зоны этого объекта культурного наследия регионального значения.

"Несмотря на многочисленные письма-обращения, а также победу проекта "Музей Е.Н. Чирикова на Гоголя" в народном голосовании, организованном "Командой800" в 2019 году, администрации города и области не в состоянии выкупить этот дом для размещения в нем дома-музея писателя. Меня очень волнует вопрос, кто станет новым хозяином дома, и насколько бережно он будет к нему относиться. Может быть найдется инвестор, который, купив этот дом, выделит 3-4 комнаты под музей. Остальных комнат вполне хватит для рабочего офиса или сдачи площадей в аренду", - сказал Михаил Чириков.

На сайте про продаже недвижимости сообщается, что дом продается за 12 млн рублей. Общая площадь здания 238,7 кв.м., участка - 600 кв.м. Есть центральное электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Отопление от собственного газового котла. Имеется собственная территория под парковочные места со шлагбаумом на 9 легковых автомобилей.

В качестве альтернативы было предложено собрать деньги, чтобы выкупить долю мемориального дома для размещения музея. "Я готов в этом случае внести свою лепту", - пояснил Михаил Чириков.

СПРАВКА:

Евгений Николаевич Чириков (1864-1932 гг) — известный прозаик, драматург и публицист. Его произведения были популярны в среде русской демократической интеллигенции. В период с 1901 по 1917 печатаются более двух десятков томов его произведений. После вынужденной эмиграции в 1920 году Е.Н.Чириков продолжил вести активную творческую и общественную деятельность. Умер Чириков в 1932 году в Праге. В 1902 год он жил в главном доме усадьбы нижегородского архитектора Владимира Лемке (ныне ул.Короленко, 11). С 1902 по 1904 годы Евгений Чириков вместе со своей семьей проживал в доме по ул.Гоголя (до 1912 года – Телячья).

В 2004 году в честь 140-летия писателя на фасаде дома установлена охранно-аннотационная доска: "Объект культурного наследия регионального значения. Дом А.А.Никитина. Построен дом в 1854 году. Архитектор И.И.Ужумедский-Грицевиц.