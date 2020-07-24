"Школы полного дня" откроют в Нижегородской области Общество

Новые центры дополнительного образования "Школа полного дня" будут созданы на базе 54 общеобразовательных школ региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в проекте участвуют 25 школ Нижнего Новгорода и 29 школ 28 муниципальных районов и городских округов области.

"Новые места дополнительного образования создаются в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Дети смогут посещать любую из понравившихся им лабораторий и секций. Думаю, каждый найдет себе дело по душе. Есть и самые актуальные для нас направления, например, экология", - отметил Глеб Никитин.

Центры дополнительного образования будут включать в себя лабораторию технического моделирования и проектирования; робототехническую лабораторию; цифровую лабораторию по экологии; лаборатории туристско-краеведческой направленности, медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а также шахматную секцию и секцию игровых видов спорта.

Кроме того, на базе 31 государственной образовательной организации создаются лаборатории технического и декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ, что позволит ребятам с особыми образовательными потребностями получать качественное и современное дополнительного образование.

"Название федерального проекта - "Успех каждого ребенка" - говорит само за себя. Наша задача – дать каждому возможность открыть и развить свои таланты. В Нижегородской области очень много творческих и способных ребят, которые смогут полноценно использовать новые возможности", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что проект реализуется за счет средств федеральной субсидии при региональном софинансировании, общая сумма финансирования проекта составляет 409 млн рублей.

Ранее сообщалось, что цифровое образование начнут внедрять в нижегородских школах. Эксперимент по внедрению такой модели образования начнется с 1 сентября 2020 года в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области, но это не отменяет обычную систему образования.